BIHAR ELECTION: क्या NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात, विश्वासपात्रों को लेकर नीतीश पहुंचे दिल्ली

BIHAR ELECTION 2025: प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) बिहार में यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) भी पूरी ताकत झोकें हुए हैं। NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीते मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) अपने दो सबसे बड़े विश्वासपात्र केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Lalan Singh) और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (Sanjay Jha) को लेकर दिल्ली पहुंचे। हालांकि, जदयू ने नीतीश के दौरे को निजी बताया है। पार्टी ने कहा कि नीतीश स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन ललन सिंह और संजय झा के साथ जाने को सीट शेयरिंग की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है।