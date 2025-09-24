2025 के चुनाव में इन 9 सीटों पर राहुल-तेजस्वी का रहेगा पूरा फोकस, इतने ही अंतर से छिटक गई थी सत्ता

1- कुम्हरार : अरुण कुमार सिन्हा, बीजेपी - 81,400 वोट

2- बांकीपुर : नितिन नबीन, बीजेपी - 83,068 वोट

3- दीघा : संजीव चौरसिया, बीजेपी - 97,044 वोट

4- जमालपुर : अजय कुमार सिंह, कांग्रेस - 57,196 वोट

5- आरा : अमरेंद्र प्रताप सिह, बीजेपी - 71781 वोट

6- भागलपुर : अजीत शर्मा, कांग्रेस - 65502 वोट

7- मुंगेर : प्रणव कुमार, बीजेपी - 75,573 वोट

8 - वारसलीगंज : अरुणा देवी, बीजेपी - 62,451 वोट

9 - अस्थावां : जितेंद्र कुमार, जदयू - 51,525 वोट

10- शाहपुर : राहुल तिवारी, राजद - 64,393 वोट

11- गया शहरी : प्रेम कुमार, बीजेपी - 66932 वोट

12- बिहार शरीफ : डॉ. सुनील कुमार, बीजेपी - 81888 वोट