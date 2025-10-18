पहले फेज की नामांकन तारीख बीती, लेकिन महागठबंधन में तय नहीं हो पाया सीट शेयरिंग फॉर्मूला

गौरा बोराम में राजद से अफजल अली और VIP के संतोष सहनी चुनावी मैदान में हैं। लालगंज में राजद से शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा चुनाव लड़ रहे हैं। कहलगांव से रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। राजापकाड़ से सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास, रोसड़ा से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस के बीके रवि, बिहारशरीफ में सीपीआई के दीप प्रकाश के सामने कांग्रेस के उमर खान चुनावी मैदान में है। वारसिलीगंज में राजद की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह चुनावी मैदान में है। आलमनगर सीट पर नबीन कुमार ने RJD-VIP के सिंबल पर नॉमिनेशन किया है।