अंता उपचुनाव में निर्दलीयों के सहारे BJP? वसुन्धरा राजे के बेटे को क्यों बनाया चुनाव प्रभारी? जानें इनसाइड स्टोरी

हालांकि, इस समिति में निर्दलीय विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या का नाम शामिल होने से सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, चन्द्रभान सिंह को प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पार्टी के भीतर कुछ असंतोष की आवाजें भी उठ रही हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को अब निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या पार्टी अपने विधायकों के दम पर अंता में जीत हासिल करने में सक्षम नहीं है?