CEC के खिलाफ BJP भी ला चुकी है महाभियोग प्रस्ताव, क्या है तरीका, क्यों आसानी से नहीं हटाए जा सकते ज्ञानेश कुमार?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव लाना होता है। यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है, वहीं यह प्रस्ताव निम्न सदन में लाया जाता है तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। इसके बाद एक जांच समिति गठित की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति यदि आरोपों को सही ठहराती है तो संसद में उस पर बहस होता है। इसके बाद महाभियोग पारित करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन चाहिए होता है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति उक्त व्यक्ति को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।