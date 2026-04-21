Tobacco India Study: तंबाकू छोड़ते ही 2 करोड़ परिवारों की बदल सकती है किस्मत, कमाई का 6.4 फीसदी हो जाता है स्वाहा

Tobacco New Study: बीएमजे ग्लोबल हेल्थ (BMJ Global Health) में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत की 10.6 फीसदी आबादी यानी 2 करोड़ 4 लाख 90 हजार से अधिक परिवार सिर्फ तंबाकू का सेवन करना छोड़ दे तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। यह तथ्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR) और नोएडा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के रिसर्च के दौरान सामने आए हैं। यह देशभर में तंबाकू उपयोग करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करने वाला पहला अध्ययन है।