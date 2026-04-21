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Tobacco India Study: तंबाकू छोड़ते ही 2 करोड़ परिवारों की बदल सकती है किस्मत, कमाई का 6.4 फीसदी हो जाता है स्वाहा

Tobacco BMJ Global Health Study: बीएमजे ग्लोबल हेल्थ के ताजे अध्ययन में यह बताया गया है कि तंबाकू छोड़ देने से देश के दो करोड़ लोगों की आर्थिक उन्नति हो सकती है। तंबाकू से मुक्ति से जुड़े सवालों को लेकर डॉक्टरों से खास बातचीत पढ़िए।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 21, 2026

Tobacco India New Study

तंबाकू के सेवन से भारत में सालाना 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। (Photo: IANS)

Tobacco New Study: बीएमजे ग्लोबल हेल्थ (BMJ Global Health) में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत की 10.6 फीसदी आबादी यानी 2 करोड़ 4 लाख 90 हजार से अधिक परिवार सिर्फ तंबाकू का सेवन करना छोड़ दे तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। यह तथ्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR) और नोएडा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के रिसर्च के दौरान सामने आए हैं। यह देशभर में तंबाकू उपयोग करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करने वाला पहला अध्ययन है।

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