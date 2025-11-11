बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का राजस्थान कनेक्शन (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। वहीं, उनके प्रशंसक लगातार उनकी सेहत में सुधार के लिए दुआ कर रहे हैं। धर्मेंद्र का राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। वर्ष 2004 से 2009 तक वे बीकानेर से सांसद रह चुके हैं।
साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बीकानेर सीट से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर डूडी को 57 हजार 175 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र को बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों से इतनी बढ़त मिली कि वे विजयी हो गए, जबकि शेष सीटों पर वे पीछे थे।
धर्मेंद्र ने भले ही राजनीति में ग्रैंड तरीके से प्रवेश किया, लेकिन राजनीति का माहौल उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए धर्मेंद्र की मुश्किलें बढ़ने लगीं। धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त मुंबई में बिताते थे और इसकी वजह से उनके लोकसभा क्षेत्र में लोग नाराज भी रहे।
पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया। धर्मेन्द्र के जन्मदिन पर बीकानेर से काफी लोग उनको जन्मदिन की शुभमाकनाएं देने के लिए मुम्बई जाते हैं। दर्शनसिंह ने बताया था कि धर्मेन्द्र ने मिलने के बाद उन्हें गले से लगाया, फिर कहा मेरे के लिए बीकानेर से क्या लाया? दर्शनसिंह ने कहा साब भुजिया, पापड़, दाल का हलवा। इस पर तपाक से डिब्बा खोला और उसमें से हलवा लिया व दर्शनसिंह का मुंह मीठा कराया, फिर स्वयं ने भी स्वाद चखा।
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था, धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे कि उन्हें राजस्थान की मिट्टी, लोग और संस्कृति बेहद प्रिय हैं। धर्मेंद्र की कई लोकप्रिय फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। इनमें शोले के कुछ दृश्य जोधपुर के पास फिल्माए गए थे।
जयपुर और जोधपुर के किलों में धरम वीर की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा बागी, लोहा और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों के कई दृश्य भी राजस्थान की लोकेशन पर फिल्माए गए थे। धर्मेंद्र को राजस्थान में फिल्म और संस्कृति से जुड़े कई सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी प्रदान किया गया था।
बीकानेर की जनता ने उन्हें ना सिर्फ अपना प्रतिनिधि बनाया बल्कि ‘अपना बेटा’ कहकर संसद तक भेजा था। सांसद बनने के बाद भी धर्मेंद्र ने अपनी सादगी और अपनापन नहीं छोड़ा। वो जब भी बीकानेर आते, तो कहते- “मेरा दिल बीकानेर की मिट्टी में बसता है।”
बीकानेर के लोगों को आज भी याद है जब धर्मेंद्र बिना किसी तामझाम के गांवों में पहुंचते थे। किसानों के बीच बैठते, उनका दर्द सुनते और कहते- “मैं भी किसान का बेटा हूं, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं।” यही सादगी उन्हें राजस्थान के दिल के बेहद करीब ले आई थी। उन्होंने सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए।
