बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया। धर्मेन्द्र के जन्मदिन पर बीकानेर से काफी लोग उनको जन्मदिन की शुभमाकनाएं देने के लिए मुम्बई जाते हैं। दर्शनसिंह ने बताया था कि धर्मेन्द्र ने मिलने के बाद उन्हें गले से लगाया, फिर कहा मेरे के लिए बीकानेर से क्या लाया? दर्शनसिंह ने कहा साब भुजिया, पापड़, दाल का हलवा। इस पर तपाक से डिब्बा खोला और उसमें से हलवा लिया व दर्शनसिंह का मुंह मीठा कराया, फिर स्वयं ने भी स्वाद चखा।