मां की यादें कागज पर उतार कर अरुंधति राय ने बताई खुद के गढ़े जाने की कहानी

मां का दमा जब बहुत बढ़ जाता था तब वह बच्चों को बास्केट और सामान की लिस्ट देकर शहर भेजा करती थीं। ऊटी तब छोटा, सुरक्षित शहर हुआ करता था। सड़कों पर गाड़ियां भी कम ही हुआ करती थीं। पुलिसवाले उन्हें जानते थे। दुकानदार भी हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे। कभी-कभी सामान उधार भी दे दिया करते थे। कुरुसम्मल नाम की एक महिला थीं, जो उनसे सबसे ज्यादा हमदर्दी रखती थीं। जब कुछ हफ्तों तक मां बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थीं, तब वह घर आकर बच्चों की पूरी देखभाल किया करती थीं। प्यार, भरोसा और गले लगने का अहसास अरुंधति ने यह कुरुसम्मल से ही समझा। उनके आने से थोड़ी खुशी लौटी थी, लेकिन वह पल भर ही ठहर पाई। पैसे खत्म हो गए थे। मां की हालत और बिगड़ गई थी। अरुंधति और उनके भाई को सही खाना तक नहीं मिल पा रहा था। वे कुपोषण और टीबी के शिकार हो गए। अंत में मां ने भी हार मान ली और वह बच्चों को लेकर केरल, अपने गांव अयमनेम लौट गईं।