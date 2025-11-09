जेल में कैद निर्देशक ने कैदियों को लेकर बना दी अवार्ड विनिंग फिल्म- जाफर पनाहि की कहानी

सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, जाफर पनाहि ने रुकना नहीं सीखा। साल 2011 में उन्होंने अपने घर में छिपकर This Is Not a Film नाम की फिल्म बनाई। एक यूएसबी ड्राइव में इस फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में भेजा गया। वहीं, 2015 की उनकी फिल्म Taxi को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में Golden Bear अवॉर्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में उन्होंने ईरान की रोजमर्रा की जिंदगी का सजीव चित्रण किया था। ये पूरी फिल्म एक टैक्सी में ही शूट की गई थी। और 2022 में उनकी फिल्म 'No Bears' को वेनिस फेस्टिवल में जगह मिली। मगर इस वक्त भी वो जेल में ही थे।