राजस्थान विधानसभा में CCTV विवाद: कांग्रेस के आरोपों पर BJP का पलटवार, राहुल गांधी को क्यों बताया ‘चरित्रहीन’?

CCTV Controversy in Rajasthan: राजस्थान की सियासत इन दिनों विधानसभा में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर उबाल पर है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर सदन में अतिरिक्त कैमरे लगाकर विपक्षी विधायकों, खासकर महिला विधायकों की जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया है।
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि इन कैमरों के जरिए महिला विधायकों की निजता का हनन किया जा रहा है, उनके कपड़ों और बातचीत पर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता को 'ओछी' और 'चरित्रहीन' बताते हुए राहुल गांधी और गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है।
कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि ये कैमरे सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हैं, लेकिन इनका असल मकसद विपक्षी विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखना है। खासकर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर निशाना साधते हुए कहा कि कैमरे महिला विधायकों की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं।
डोटासरा ने दावा किया कि रेस्ट रूम में बैठी महिला विधायकों की गतिविधियों, उनकी वेशभूषा और आपसी बातचीत को कैमरों के जरिए देखा जा रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को डूबकर मर जाना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर संयुक्त कमेटी से जांच की मांग की। उनका कहना है कि यह न केवल जासूसी का मामला है, बल्कि महिला विधायकों की गरिमा और निजता पर हमला भी है।
वहीं, सोमवार को कांग्रेस की महिला विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर निजता का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ ने अपनी बात रखी। दोनों विधायकों ने विधानसभा में लगे अतिरिक्त कैमरों की जरूरत और उनके उपयोग पर सवाल उठाए, साथ ही इनके नियंत्रण और रिकॉर्डिंग की पारदर्शिता पर जवाब मांगा।
इधर, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरे केवल सुरक्षा कारणों और 360 डिग्री रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में आईपैड और अन्य तकनीकी उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। देवनानी ने कहा कि कैमरों का इस्तेमाल किसी की जासूसी या निजता के हनन के लिए नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सियासी ड्रामा करार दिया है।
कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान को 'ओछी मानसिकता' का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि जो जैसा होता है, उसे वैसा ही दिखता है। कांग्रेस के नेता चरित्रहीनता की बात करते हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी ही है।
दिलावर ने कांग्रेस के कार्यालय में लगे कैमरों का जिक्र करते हुए तंज कसा कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यालय में लगे कैमरों से महिला नेताओं की गतिविधियां देखते हैं? उनकी सोच उनकी बातों से जाहिर होती है।
दिलावर ने कांग्रेस पर पुराने मामलों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने भंवरी देवी कांड और अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं का इतिहास महिलाओं के प्रति असम्मान और चरित्रहीनता से भरा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि भंवरी देवी मामले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता थी और अजमेर कांड में भी कांग्रेसी नेताओं ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस में चरित्रहीन नेताओं की कमी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्कूली छात्राओं की जिंदगी नरक बना दी थी।
मदन दिलावर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बड़ा चरित्रहीन नेता कौन है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर अठखेलियां करते थे। मंदिर जाने वालों को छेड़छाड़ करने वाला बताने वाले राहुल गांधी खुद मंदिर गए, तो क्या वे भी वही करने गए थे? दिलावर ने राहुल गांधी पर सार्वजनिक रूप से महिलाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा ही महिलाओं के प्रति अपमानजनक है।
दिलावर ने कांग्रेस पर हलाला और तीन तलाक का समर्थन करने का आरोप लगाकर विवाद को और हवा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी तीन तलाक या हलाला का विरोध नहीं किया, जिससे उनकी मानसिकता साफ झलकती है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के लोग चरित्रहीनता को पवित्रता मानते हैं। हलाला जैसी प्रथाओं का समर्थन करने वाली पार्टी महिलाओं की निजता की बात कैसे कर सकती है?
बीजेपी विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में विधायकों और मंत्रियों के फोन टैप किए गए थे, जिसे कांग्रेस भूल गई है। वर्मा ने कहा कि महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस ने बार-बार मातृशक्ति का अपमान किया है। डोटासरा का बयान शर्मनाक है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस की महिला विधायकों से अपील की कि वे चिंतन करें कि क्या वे ऐसी पार्टी में सुरक्षित हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखती है।
बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी डोटासरा के बयान को कांग्रेस की विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह वही पार्टी है, जिसके नेताओं ने बलात्कार की घटनाओं पर राजस्थान को 'मर्दों का प्रदेश' तक बता दिया था। डोटासरा का बयान उनकी सोच को दर्शाता है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है।