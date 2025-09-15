राजस्थान विधानसभा में CCTV विवाद: कांग्रेस के आरोपों पर BJP का पलटवार, राहुल गांधी को क्यों बताया ‘चरित्रहीन’?

डोटासरा ने दावा किया कि रेस्ट रूम में बैठी महिला विधायकों की गतिविधियों, उनकी वेशभूषा और आपसी बातचीत को कैमरों के जरिए देखा जा रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को डूबकर मर जाना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर संयुक्त कमेटी से जांच की मांग की। उनका कहना है कि यह न केवल जासूसी का मामला है, बल्कि महिला विधायकों की गरिमा और निजता पर हमला भी है।