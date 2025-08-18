लौह अयस्क से लेकर हीरे तक… खनिज संपदा में समृद्ध है छत्तीसगढ़, जानें इस अनमोल खजाने के बारें में…

Chhattisgarh mineral resources: छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदा और खनिज भंडार के कारण देशभर में विशेष पहचान रखता है। यहां की धरती के गर्भ में ऐसे अनेक खनिज छिपे हैं, जो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि पूरे भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ भी बने हुए हैं। लौह अयस्क से लेकर कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, टिन और हीरे तक—छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा ने इसे “भारत की खनिज राजधानी” का दर्जा दिलाया है।