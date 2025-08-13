छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक ‘अरपा पैरी के धार’, नदियों के जल और लोकसंस्कृति की लय का अद्भुत मेल

Chhattisgarh state song: छत्तीसगढ़ का राज्य-गीत ‘अरपा पैरी के धार’ केवल एक रचना नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की संस्कृति, प्रकृति और भावनाओं का जीवंत चित्र है। पद्मश्री डॉ. नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित यह गीत प्रदेश की दो जीवनदायिनी नदियों-अरपा और पैरी-के नाम से जुड़ा है, जो यहां के जनजीवन और लोकपरंपराओं की लय को दर्शाता है। राज्य गठन के बाद इसे आधिकारिक राज्य-गीत का दर्जा मिला और आज यह छत्तीसगढ़ियों के गर्व, एकता और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक बन चुका है।