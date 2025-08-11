11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में यहां है तालाबों की नगरी… जानें इसका सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व

City of ponds in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का रतनपुर, जिसे “तालाबों की नगरी” कहा जाता है, अपने अनगिनत तालाबों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। यह धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 11, 2025

City of ponds in Chhattisgarh (Photo source- Patrika)
City of ponds in Chhattisgarh (Photo source- Patrika)

City of ponds in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर रतनपुर अपनी अद्भुत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसे "तालाबों की नगरी" कहा जाता है, क्योंकि यहां चारों ओर फैले अनगिनत छोटे-बड़े तालाब न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि जल-संरक्षण और जीवनयापन का भी महत्वपूर्ण साधन हैं।

रतनपुर की पहचान सिर्फ इसके तालाबों से ही नहीं, बल्कि प्राचीन किलों, मंदिरों और पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। यह नगर बिलासपुर जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है।

ये भी पढ़ें

मध्य भारत की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ के जंगलों तक… गोंड जनजाति की सांस्कृतिक यात्रा
Patrika Special News
गोंड जनजाति की सांस्कृतिक यात्रा (Photo source- Patrika)

जल, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम

छत्तीसगढ़ की धरती प्राकृतिक संसाधनों, जल-संरचना और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। इन्हीं में से एक अनमोल धरोहर है रतनपुर, जिसे पूरे प्रदेश में “तालाबों की नगरी” के नाम से जाना जाता है। यह स्थान न केवल अपने तालाबों के लिए, बल्कि धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है।

रतनपुर का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। यह कलचुरी राजवंश की प्राचीन राजधानी रही है। राजा रत्नदेव ने इस नगर की स्थापना की, जिससे इसका नाम रतनपुर पड़ा। कलचुरी शासकों ने यहां भव्य मंदिर, किले और जलाशय बनवाए, जिनमें तालाबों का विशेष स्थान रहा।

तालाबों की विरासत

कभी रतनपुर में 1,400 तालाब बताए जाते थे, जिनमें से कई तालाब आज भी जीवंत हैं।
स्थानीय मान्यता है कि वर्ष के 365 दिनों के लिए यहां 365 तालाब बनाए गए थे, ताकि पूरे साल पानी की कमी न हो।
इन तालाबों का निर्माण जल-संचयन, सिंचाई, धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था।

मुख्य तालाब

रतनपुर और इसके आसपास के कुछ प्रमुख तालाब-

राम तालाब – धार्मिक आस्था और स्नान के लिए प्रसिद्ध।
खांड तालाब – प्राचीन संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल।
राजा-रानी तालाब – कलचुरी काल के शाही जलाशयों में से एक।
मदन तालाब – मानसून जल-संचयन का महत्वपूर्ण केंद्र।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

तालाबों का संबंध केवल पानी से नहीं, बल्कि रतनपुर की संस्कृति और परंपराओं से भी है। नवरात्रि, छठ पर्व और अन्य धार्मिक आयोजनों में इन जलाशयों का विशेष महत्व होता है। यहां के तालाब स्थानीय लोककथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों में भी दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

पीतल-कांसे की मूर्तियों से सजी बस्तर की धरोहर, विदेशों तक पहुंची कला, जानें इतिहास…
जगदलपुर
बस्तर का धातु शिल्प (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

11 Aug 2025 06:51 pm

Published on:

11 Aug 2025 06:39 pm

Hindi News / Patrika Special / छत्तीसगढ़ में यहां है तालाबों की नगरी… जानें इसका सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.