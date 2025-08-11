छत्तीसगढ़ में यहां है तालाबों की नगरी… जानें इसका सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व

कभी रतनपुर में 1,400 तालाब बताए जाते थे, जिनमें से कई तालाब आज भी जीवंत हैं।

स्थानीय मान्यता है कि वर्ष के 365 दिनों के लिए यहां 365 तालाब बनाए गए थे, ताकि पूरे साल पानी की कमी न हो।

इन तालाबों का निर्माण जल-संचयन, सिंचाई, धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था।