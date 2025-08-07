मानसून फिर सक्रिय… इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

Monsoon Update 2025: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बस्तर संभाग के सातों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति जिलों में बन सकती है। मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की तराई तक स्थित है।
वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के मध्य भाग में 5.8 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इस वजह से बस्तर में बारिश की स्थिति बनेगी। बुधवार को 24 घंटे में 163 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा। तापमान 31.2 रिकॉर्ड किया। बुधवार को दोपहर के वक्त और शाम को कुछ देर के लिए बारिश की स्थिति बनी। ऐसे हालात गुरुवार को भी बने रह सकते हैं।
Monsoon Update 2025: वहीं मौसम विभाग ने 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज-चमक और वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी है।