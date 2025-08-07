7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

मानसून फिर सक्रिय… इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

Monsoon Update 2025: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

बस्तर के सातों जिलों में भारी बारिश की आशंका (Photo source- Patrika)
बस्तर के सातों जिलों में भारी बारिश की आशंका (Photo source- Patrika)

Monsoon Update 2025: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बस्तर संभाग के सातों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति जिलों में बन सकती है। मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की तराई तक स्थित है।

Monsoon Update 2025: इतने एमएम बारिश रिकॉर्ड

वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के मध्य भाग में 5.8 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इस वजह से बस्तर में बारिश की स्थिति बनेगी। बुधवार को 24 घंटे में 163 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा। तापमान 31.2 रिकॉर्ड किया। बुधवार को दोपहर के वक्त और शाम को कुछ देर के लिए बारिश की स्थिति बनी। ऐसे हालात गुरुवार को भी बने रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज…
भिलाई
मौसम अपडेट! भिलाई-दुर्ग में हल्की बौछारें, आउटर क्षेत्रों में 15.4 मिमी बारिश दर्ज...(photo-patrika)

तेज बारिश होने की संभावना

Monsoon Update 2025: वहीं मौसम विभाग ने 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज-चमक और वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

CG Weather News: तेज उमस से जनजीवन प्रभावित, 6 अगस्त के बाद दुर्ग में बारिश के आसार…
भिलाई
तेज उमस से जनजीवन प्रभावित, 6 अगस्त के बाद दुर्ग(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / मानसून फिर सक्रिय… इन 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.