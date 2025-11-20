दादा-दादी की वो 5 बड़ी गलतियां, जो डालती हैं बच्चे की परवरिश पर असर, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

पालन-पोषण के तरीकों में समय के साथ वास्तविक बदलाव आते हैं। इसी बात के अंतर के चलते ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स एक-दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अगर किसी बात पर आज के पेरेंट्स बच्चे को मार दें तो फिर घर में आफत आना आम बात है, जबकि जब वो भी मां-बाप होंगे तो उन्होंने भी अपने बच्चों को मारा होगा। एक बात जो उन्हें समझनी पड़ेगी वो ये है कि आज के बच्चों और 90 के दशक के बच्चों में अंतर है। वो अपनी फोन की दुनिया में खो गए हैं और सारा दिन घर में रहते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स उनकी शैतानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि आज से 20-25 साल पहले तक के बच्चों के पास आउटडोर गेम्स इतने थे कि घर पर पेरेंट्स के साथ उन्हें टाइम कम मिलता था और जितना मिलता था वो अच्छा ही होता था।