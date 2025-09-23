आजादी के बाद पटना में पहली बार कांग्रेस का महाजुटान, CWC की बैठक से कार्यकर्ताओं का जोश हाई, बता रहे स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई

इधर, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के खाते में औपचारिक तौर पर 3 और निर्दलीय पप्पू यादव सहित 4 सांसद हैं। सीमांचल में कांग्रेस पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। सीमांचल की चार लोकसभा सीटों (अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार) में से तीन इंडिया ब्लॉक के पास हैं। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर सांसद हैं, किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। इसके साथ ही, कदवा से बिहार विधानमंडल में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी आते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिलहाल सीमांचल उपजाऊ भूमि के जैसी है। लिहाजा पार्टी इन सब समीकरणों को देखते हुए अपनी मांग पर टिकी हुई है।