Patrika Special News

शादी के दिन ही पड़ गया फाइनल मैच, अपनी ही बैचलर पार्टी में नहीं जा पाये, दिलचस्प है इस क्रिकेटर की कहानी

सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SEC) के सलामी बल्लेबाज डेविड बेडिंघम जेनना वैन नीर्कर के साथ 8 फरवरी 2025 को शादी करने वाले थे। क्योंकि उनकी टीम इस सीजन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। ऐसे में बेडिंघम को भरोसा था कि टीम फ़ाइनल तक नहीं पहुंचेगी और उन्होंने 8 फरवरी शादी की तारीख तय की।

भारत

Siddharth Rai

Sep 15, 2025

डेविड बेडिंघम ने जेनना वैन नीर्कर से 8 फरवरी को शादी की थी (Photo - @creativenook/ Instagram)

David Bedingham Marriage Story: क्रिकेट का जुनून ऐसा होता है कि इसके आगे पर्सनल लाइफ भी झुक जाती है। कल्पना कीजिए, आपकी शादी की तारीख तय है, वेन्यू बुक, मेहमानों की लिस्ट तैयार, लेकिन अचानक आपकी टीम फाइनल में पहुंच जाती है और मैच उसी दिन है। ऐसे में आप क्या करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड बेडिंघम के साथ यही हुआ। बेडिंघम को एसए 20 2025 का फाइनल खेलने के लिए अपनी शादी को एक दिन टालना पड़ा।

शादी की प्लानिंग में आया क्रिकेट का ट्विस्ट

दरअसल सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SEC) के सलामी बल्लेबाज डेविड बेडिंघम जेनना वैन नीर्कर के साथ 8 फरवरी 2025 को शादी करने वाले थे। क्योंकि उनकी टीम इस सीजन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। ऐसे में बेडिंघम को भरोसा था कि टीम फ़ाइनल तक नहीं पहुंचेगी और उन्होंने 8 फरवरी शादी की तारीख तय की।

वेन्यू बुक था, सब कुछ परफेक्ट प्लान्ड था, लेकिन लीग के उतार-चढ़ाव भरे मैचों के बीच सनराइजर्स ने क्वालिफायर-2 में पाल रॉयल्स को हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में एंट्री मार ली। फाइनल की डेट? वही 8 फरवरी! यह क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई खिलाड़ी अपनी टीम के फ़ाइनल में प्रवेश करने से खुश नहीं था। फिर क्या, उन्होंने तुरंत शादी की तारीख 9 फरवरी (रविवार) पर शिफ्ट कर दी।

बेडिंघम ने सुपरस्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया, "मेरी होने वाली पत्नी कह रही थीं कि काश तुम्हारी टीम क्वालिफायर हार जाए। लेकिन जब हम जीत गए, तो उन्होंने कहा कि फाइनल तक पहुंचो और फिर शादी में भी पहुंच जाना।" पार्ल रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर खेलते हुए बेडिंघम अपनी ही बैचलर पार्टी में शामिल नहीं हो सके थे। ऐसे में उनकी जगह इस ट्रिप पर उनके पापा को जाना पड़ा था।

फाइनल मैच: हार के साथ टूटा दिल, लेकिन जुनून बरकरार

8 फरवरी को जोहानिसबर्ग के द इवांडर्स स्टेडियम में एमआई केप टाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच धमाकेदार फाइनल हुआ। एमआई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और रेयान रिकल्टन व डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी पारी से 20 ओवर में पाँच विकेट के नुकसान पर 181 रन ठोके। जवाब में सनराइजर्स की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। पूरी टीम 105 रन पर ऑलआउट हो गई, और एमआई ने 76 रनों से शानदार जीत हासिल कर ली। सनराइजर्स का तीन टाइटल अपने नाम का सपना टूट गया।

बेडिंघम ओपनिंग करने उतरे, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सके। कगिसो रबाडा ने उन्हें महज 5 रन पर एलबीडबल्यू कर दिया। ये मैच उनके लिए और टीम के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन उनकी एसए 20 2025 की फॉर्म तो कमाल की थी। 12 मैचों (फाइनल से पहले) में उन्होंने 236 रन बनाए, औसत 21.45 और स्ट्राइक रेट 123 के साथ। कप्तान एडेन मार्कराम के बाद टीम के टॉप स्कोरर रहे। यही वजह रही कि उन्होंने शादी टालकर फील्ड पर उतरने का फैसला लिया।

डेविड बेडिंघम कौन हैं? एक नजर उनके करियर पर

30 साल के डेविड बेडिंघम दक्षिण अफ्रीका के उभरते सितारे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 12 मैच खेल चुके हैं, जहां 645 रन 33.94 की औसत से बनाए। लिस्ट A में 43 मैचों से 1678 रन उनके नाम हैं। बेडिंघम ने इस सीजन एसए20 के 13 मैचों में 20.08 की औसत से कुल 241 रन बनाए। वो एडन मार्क्रम के बाद अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। शायद ये भी बड़ी वजह रही कि वो फाइनल मैच से खुद को दूर नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी शादी को एक दिन आगे खिसकाने का फैसला किया।

15 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / Patrika Special / शादी के दिन ही पड़ गया फाइनल मैच, अपनी ही बैचलर पार्टी में नहीं जा पाये, दिलचस्प है इस क्रिकेटर की कहानी

