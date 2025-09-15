शादी के दिन ही पड़ गया फाइनल मैच, अपनी ही बैचलर पार्टी में नहीं जा पाये, दिलचस्प है इस क्रिकेटर की कहानी

30 साल के डेविड बेडिंघम दक्षिण अफ्रीका के उभरते सितारे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 12 मैच खेल चुके हैं, जहां 645 रन 33.94 की औसत से बनाए। लिस्ट A में 43 मैचों से 1678 रन उनके नाम हैं। बेडिंघम ने इस सीजन एसए20 के 13 मैचों में 20.08 की औसत से कुल 241 रन बनाए। वो एडन मार्क्रम के बाद अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। शायद ये भी बड़ी वजह रही कि वो फाइनल मैच से खुद को दूर नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी शादी को एक दिन आगे खिसकाने का फैसला किया।