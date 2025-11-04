भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट चलने से क्या होगा फायदा? एक बिजनेसमैन ने कहा- कई लोग चिंतित, आखिर क्या है वजह?

गुरप्रीत सिंह, जो 2008 में एक छात्र के रूप में चीन गए थे। अब वे बीजिंग में टेक कंपनी 'श्याओमी' के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दोनों देशों के बीच टकराव को रोकने के लिए संस्कृति को समझना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि चीन में एक कहावत है- समस्या से ज्यादा समाधान हमेशा मौजूद होते हैं।