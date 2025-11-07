9 महीने में ट्रंप की 3 बड़ी सैन्य कार्रवाई, अब अगले मिशन को लेकर अपने ही हो गए खिलाफ, क्या है पूरा मामला

कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट प्रोग्राम के निदेशक क्रिस्टोफर चिविस ने ट्रंप की विदेश नीति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक आक्रामक है। कई लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका अब संयम विदेश नीति अपनाएगा लेकिन फिलहाल हम इस मामले में बिलकुल उलट होता हुए देख रहे हैं।