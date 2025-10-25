ट्रंप के सिग्नल पर पेंटागन का बड़ा कदम: USS फोर्ड की तैनाती से भारत को मिलेगा नया विदेशी मौका या खतरा ?

Trump Latin America escalation: अमेरिकी पेंटागन ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Pentagon) की ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ आक्रामक नीति का नया अध्याय (Trump Latin America escalation) है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ( Pete Hegseth) ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड को लैटिन अमेरिका भेजने का आदेश दिया है। यह कैरियर यूरोप से लौट रहा है,जो अपने साथ कई युद्धपोत, F-35 लड़ाकू विमान और करीब 4,500 नाविक ले जा रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पर्नेल (Shaun Purnell) ने कहा कि यह कदम न केवल ड्रग तस्करी को बाधित करेगा, बल्कि अपराधी गुटों को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखता है।क्योंकि क्षेत्र में पहले से 6,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, और यह तैनाती सैन्य ताकत दुगुनी कर देगी। ट्रंप का कहना है कि ड्रग कार्टेल्स अमेरिका को 'जहर' दे रहे हैं, इसलिए सैन्य बल का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन क्या यह सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है, या वेनेजुएला के मादुरो को हटाने की साजिश है? विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं।