Voter Adhikar Yatra में India Bloc के साथ आईं ममता बनर्जी, क्या बिहार में भी होगा खेला?

बिहार में यह कदम दो स्तर पर असर डाल सकता है। पहला, यह विपक्षी मतदाताओं में भरोसा जगाता है कि INDIA Bloc जमीनी स्तर पर सक्रिय है। दूसरा, यह राष्ट्रीय पटल पर बिहार को केंद्र में लाता है, जहां से 2024 के चुनावी नैरेटिव को धार दी जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष को नेरेटिव डेवलप करना होगा और ममता की मौजूदगी उसे ताकत देगी। भले ही TMC का वोट बैंक बिहार में न हो, लेकिन विपक्षी एकजुटता का यह प्रदर्शन मतदाताओं में यह धारणा मजबूत कर सकता है कि लड़ाई अकेले कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक ताकतों की है।