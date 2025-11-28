Exclusive : “गाय को बीफ मानने वाला देश, गोमाता पर बना रहा फिल्म COW”, प्रोड्यूसर ने इंटरव्यू में किया ये खुलासा

Cow movie : कलाकार समाज को बदलने का काम करते हैं। एक ऐसी ही फिल्म आ रही है काउ (गाय)। ये भारत की नहीं बल्कि, रूस में बन रही मूवी है। इफ्फी 2025 में शिरकत करने आई रूस की फिल्म प्रोड्यूसर नतालिया मुराशकिना ने पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में काउ फिल्म को लेकर खास बातचीत की है। वो कहती हैं, "गाय को बीफ मानने वाला देश (रूस), गोमाता पर फिल्म COW बना रहा है। इसके लीड रोल में एक छोटी सी बच्ची है।"