Exclusive : “गाय को बीफ मानने वाला देश, गोमाता पर बना रहा फिल्म COW”, प्रोड्यूसर ने इंटरव्यू में किया ये खुलासा

काउ फिल्म का पोस्टर दिखाती प्रोड्यूसर | Photo - Patrika
Cow movie : कलाकार समाज को बदलने का काम करते हैं। एक ऐसी ही फिल्म आ रही है काउ (गाय)। ये भारत की नहीं बल्कि, रूस में बन रही मूवी है। इफ्फी 2025 में शिरकत करने आई रूस की फिल्म प्रोड्यूसर नतालिया मुराशकिना ने पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में काउ फिल्म को लेकर खास बातचीत की है। वो कहती हैं, "गाय को बीफ मानने वाला देश (रूस), गोमाता पर फिल्म COW बना रहा है। इसके लीड रोल में एक छोटी सी बच्ची है।"
आइए, पत्रिका स्पेशल में प्रोड्यूसर नतालिया से जानते हैं, काउ फिल्म की कहानी क्या है, काउ मूवी कब रिलीज होगी, इस फिल्म में क्या कोई भारतीय एक्टर काम कर रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं-
जवाब- नतालिया मुराशकिना ने बताया कि काउ फिल्म गाय पर आधारित कहानी है। एक छोटी सी बच्ची रूस से भारत आती है और यहां पर आने के बाद किस तरह से गाय को लेकर नजरिया बदलता है। यही फिल्म की कहानी है। ये सुनने में सिंपल लग रहा है। पर, असल में फिल्म की स्टोरी रोचक है। अभी मूवी की शूटिंग जारी है।
जवाब- नतालिया कहती हैं, फिल्म काउ में एक्ट्रेस छाया कदम हैं। छाया कदम का रोल भी दमदार है। बता दें, छाया कदम "अंधाधुन", "लापता लेडीज", "गंगूबाई काठियावाड़ी", "झुंड", और "मडगांव एक्सप्रेस" में दिख चुकी हैं।
जवाब- फिल्म की शूटिंग रूस में हो रही है। इसके अलावा भारत में भी फिल्म को शूट किया जा रहा है। गोवा के कई लोकेशन पर शूट की गई है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर फिल्मों को शूट किया जाएगा।
जवाब- नतालिया का कहना है कि फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं है। पर 2027 तक ये फिल्म पर्दे पर आ जाएगी। अभी इस डेडलाइन को ध्यान में रखकर फिल्म पर काम हो रहा है। फिल्म तीन अलग-अलग भाषा में रिलीज होगी- रसियन, अंग्रेजी और हिंदी। इस फिल्म को सबसे पहले थियेटर में रिलीज किया जाएगा। इंडिया फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश अभी जारी है।
अंत में नतालिया कहती हैं कि फिल्म काउ के जरिए रूस में भी गाय को लेकर नजरिया बदलने की कोशिश है। साथ ही भारत के लोगों को भी गोमाता पर बनी फिल्म पसंद आने की उम्मीद है। कोशिश है कि बेहतर फिल्म तैयार हो ताकि हमें भारत के लोगों का प्यार मिले।
