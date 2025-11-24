Video Interview : घर-गाड़ी, ड्रेस सब रेड एंड वाइट क्यों, 40 साल पुराना सीक्रेट सेवेनराज ने पत्रिका के इंटरव्यू में खोला

सेवेनराज ने बताया, मुझे अनोखी पर्सनैलिटी, सबसे अलग दिखने की चाहत रही है। बचपन से मैं ये बात सोचता था कि कैसे खुद को भीड़ से अलग रखूं। तब मेरे ध्यान में गांधी जी आए कि वो किस तरह से चश्मा, लाठी और धोती उनकी पहचान बन चुकी है। उसी तरह मैंने भी अपने लिए रेड एंड वाइट का ड्रेस कोड तय किया। मुझे लाल कलर से बहुत प्यार है और सफेद कलर शांति व धर्म से जुड़ा है। मैंने दोनों को मिलाकर अपने जीवन को अनोखा रंग दिया।