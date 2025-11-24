Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Video Interview : घर-गाड़ी, ड्रेस सब रेड एंड वाइट क्यों, 40 साल पुराना सीक्रेट सेवेनराज ने पत्रिका के इंटरव्यू में खोला

Red and white Sevenraj secret Interview : फैशन-कला की दुनिया में हर शख्श की अपनी अलग पहचान होती है। ऐसे ही एक शख्शियत हैं रेड एंड वाइट सेवेनराज, जिनके जीवन की हर चीज कार, कपड़ा से लेकर बंगला तक सबकुछ लाल और सफेद है। पत्रिका के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि वो 40 साल से ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं।

भारत

image

Ravi Gupta

Nov 24, 2025

एक्टर-निर्माता सेवेनराज के साथ बातचीत की तस्वीर | Photo- Patrika

Red and white Sevenraj : इंटरनेट पर एक शख्स को आप अक्सर लाल और सफेद कलर के ड्रेस में देखते होंगे। इनका नाम है सेवेनराज पर अनोखी लाइफस्टाइल (Sevenraj Unique Lifestyle) के कारण ये रेड एंड वाइट सेवेनराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चित हैं। ये इफ्फी 2025 (IFFI 2025) में शिरकत करने पहुंचे हैं। हमने इनसे मिलकर इनके रेड एंड वाइट लाइफस्टाइल के पीछे की कहानी (Sevenraj Story) को समझने की कोशिश की।

Video Interview Red and white sevenraj | सेवेनराज का इंटरव्यू

सेवनराज ने पत्रिका के रवि कुमार के साथ बातचीत में रेड एंड वाइट को लेकर कुछ खास बातें बताईं-

गांधी जी हैं रोल मॉडल- सेवेनराज

सेवेनराज ने बताया, मुझे अनोखी पर्सनैलिटी, सबसे अलग दिखने की चाहत रही है। बचपन से मैं ये बात सोचता था कि कैसे खुद को भीड़ से अलग रखूं। तब मेरे ध्यान में गांधी जी आए कि वो किस तरह से चश्मा, लाठी और धोती उनकी पहचान बन चुकी है। उसी तरह मैंने भी अपने लिए रेड एंड वाइट का ड्रेस कोड तय किया। मुझे लाल कलर से बहुत प्यार है और सफेद कलर शांति व धर्म से जुड़ा है। मैंने दोनों को मिलाकर अपने जीवन को अनोखा रंग दिया।

iPhone, बेल्ट, शूज भी हैं लाल

हमने देखा कि सेवेनराज की हर चीज लाल थी। जैसे- सनग्लास, ब्लेजर, स्नीकर्स, आईफोन, अंगूठी उनका बैग तक लाल रंग का था। वो बताते हैं कि मेरा घर भी रेड एंड वाइट है। घर के अंदर की चीजें भी उसी तरह से मिलेंगी। इतना ही ब्रश से लेकर कंघी तक भी लाल कलर के हैं। साथ ही कार आदि भी रेड कलर की ही हैं।

रेड एंड वाइट के कारण बनाए रिकॉर्ड

सेवेनराज कहते हैं, देखिए जब से मैंने ये कोड अपने जीवन में अपनाया है, मुझे दुनिया भरत में पहचान मिल रही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज है। लोग मुझे देखते ही मिलने के लिए चले आते हैं और सेल्फी लेते हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं तो जीवन में यही सब चाहता था।

क्या करते हैं Red and white Sevenraj?

अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सेवेनराज करते क्या हैं? वो बताते हैं, मैं रियल स्टेट के बिजनेस से आगे निकला। अब फिल्म की दुनिया में काम कर रहा हूं। ये फिल्म निर्माता और एक्टर भी हैं। साउथ की फिल्मों में खलनायक का रोल प्ले करते हैं। अभी कुछ और फिल्में आने वाली हैं। बता दें, रेड एंड व्हाइट सेवेनराज बेंगलुरु, कर्नाटक से हैं।

