गाजा में अकाल: इज़राइल ने मदद पास खड़ी कर के कैसे बुना भुखमरी का जाल ?

Gaza famine crisis: गाजा पट्टी में लाखों लोग आज जिस हालात में जी रहे हैं, वह केवल एक आपदा (Gaza famine crisis) नहीं है, यह मानव निर्मित त्रासदी है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ने हाल ही में गाजा सिटी में "अकाल" की आधिकारिक घोषणा की है। यह पहली बार है कि किसी मध्य-पूर्वी क्षेत्र में मानव निर्मित अकाल की पुष्टि हुई है। गाजा (Gaza) की सीमाओं (Israel Gaza conflict)पर सैकड़ों ट्रक सहायता सामग्री के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इज़राइल (Israel) पर आरोप है कि वह सुनियोजित तरीके से सहायता रोक रहा है, जिससे आम लोग भूख से तड़प रहे (Humanitarian crisis Gaza) हैं। इस बीच इज़राइल का कहना है कि वह सहायता को रोके नहीं बैठा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां खुद मदद ठीक से बाँट नहीं पा रही हैं।