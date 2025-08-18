फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

कार खरीदने के बाद कई वाहन चालक अस्थाई नम्बर ले लेते हैं और अपनी पसंद के नम्बर लेने की कतार में रहते हैं। अस्थाई नम्बर पर फास्टैग बनवाने की जगह वाहन चालक चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवा लेते हैं। यह फास्टैग सामान्य स्थिति में तो काम करता है, लेकिन केन्द्र सरकार ने जब वार्षिक फास्टैग पास की योजना की घोषणा की थी, उस समय यह साफ कर दिया था कि चैसिस नम्बर से बने फास्टैग पर वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों ने एनएचएआई की ओर से जारी एडवाइजरी पर फोकस नहीं किया। अब वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।