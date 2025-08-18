Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

Fastag New Update : फास्टैग को लेकर वाहन चालक जागरुक बनें। अगर फास्टैग का वार्षिक पास चाहिए तो केन्द्र सरकार की एडवाइजरी जानें। एक बड़ी बात है कि अगर फास्टैग चैसिस नम्बर से जुड़ा हुआ है तो वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। तब क्या करें, जानिए।

जयपुर

अरविंद सिंह शाक्तावत

Aug 18, 2025

Fastag New Update Vehicle chassis number linked then you will not get facility of annual pass
ग्राफिक्स फोटा पत्रिका

Fastag New Update : नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलने वाले निजी वाहन फास्टैग का पास तो बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन नियमों की जानकारी नहीं होने से उन्हें भटकना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार ने जून माह में वार्षिक पास को लेकर जो एडवाइजरी जारी की थी, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन निजी कारों पर कार नम्बर के रजिस्ट्रेशन से खरीदा गया फास्टैग लगा होगा, वही वार्षिक पास का लाभ उठा सकेंगे।

एनएचएआई की जारी एडवाइजरी पर नहीं किया फोकस

कार खरीदने के बाद कई वाहन चालक अस्थाई नम्बर ले लेते हैं और अपनी पसंद के नम्बर लेने की कतार में रहते हैं। अस्थाई नम्बर पर फास्टैग बनवाने की जगह वाहन चालक चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवा लेते हैं। यह फास्टैग सामान्य स्थिति में तो काम करता है, लेकिन केन्द्र सरकार ने जब वार्षिक फास्टैग पास की योजना की घोषणा की थी, उस समय यह साफ कर दिया था कि चैसिस नम्बर से बने फास्टैग पर वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों ने एनएचएआई की ओर से जारी एडवाइजरी पर फोकस नहीं किया। अब वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

नेशनल हाईवे पर सस्ता सफर, जयपुर से दिल्ली का टोल अब मात्र 45 रुपए; ऐसे समझें फायदे का गणित
जयपुर
Jaipur-Delhi-National-Highway

चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवाने वाले अब ये करें

जिन निजी कारों का फास्टैग चैसिस नम्बर से बना है और फास्टैग का वार्षिक पास बनवाना चाहते हैं। वे सबसे पहले अपने फास्टैग को चैसिस नम्बर की जगह वाहन पंजीकरण संख्या से जोड़ें। इसके बाद वार्षिक पास बनवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वार्षिक पास काम भी करेगा।

ये भी पढ़ें

Railway : रेलवे की बड़ी खबर, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस समेत 4 ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी, ये स्पेशल ट्रेन कल रहेगी रद्द
जयपुर
Railways Big News Chandigarh-Bandra Terminus four trains run on changed route Shri Ganganagar Jaipur special train canceled tomorrow

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / Patrika Special / फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.