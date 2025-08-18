फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

Fastag New Update : नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलने वाले निजी वाहन फास्टैग का पास तो बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन नियमों की जानकारी नहीं होने से उन्हें भटकना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार ने जून माह में वार्षिक पास को लेकर जो एडवाइजरी जारी की थी, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन निजी कारों पर कार नम्बर के रजिस्ट्रेशन से खरीदा गया फास्टैग लगा होगा, वही वार्षिक पास का लाभ उठा सकेंगे।
कार खरीदने के बाद कई वाहन चालक अस्थाई नम्बर ले लेते हैं और अपनी पसंद के नम्बर लेने की कतार में रहते हैं। अस्थाई नम्बर पर फास्टैग बनवाने की जगह वाहन चालक चैसिस नम्बर से फास्टैग बनवा लेते हैं। यह फास्टैग सामान्य स्थिति में तो काम करता है, लेकिन केन्द्र सरकार ने जब वार्षिक फास्टैग पास की योजना की घोषणा की थी, उस समय यह साफ कर दिया था कि चैसिस नम्बर से बने फास्टैग पर वार्षिक पास की सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों ने एनएचएआई की ओर से जारी एडवाइजरी पर फोकस नहीं किया। अब वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
जिन निजी कारों का फास्टैग चैसिस नम्बर से बना है और फास्टैग का वार्षिक पास बनवाना चाहते हैं। वे सबसे पहले अपने फास्टैग को चैसिस नम्बर की जगह वाहन पंजीकरण संख्या से जोड़ें। इसके बाद वार्षिक पास बनवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वार्षिक पास काम भी करेगा।