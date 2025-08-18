Railway : रेलवे की बड़ी खबर, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस समेत 4 ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी, ये स्पेशल ट्रेन कल रहेगी रद्द

Railway : जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास व कुण्ड स्टेशनों पर तकनीकी कार्य के चलते 29 अगस्त तक डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। जिससे यात्रियों को दिक्कत होगी। जिस कारण चार ट्रेनें बदले रूट से वाया जयपुर होकर संचालित होंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा एक्सप्रेस 29 अगस्त तक, भिवानी-ढेहर का बालाजी-भिवानी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी एक्सप्रेस, रेवाड़ी-मदार एक्सप्रेस 20 से 29 अगस्त तक, मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन 20, 22, 23, 25, 26 व 28 अगस्त को रद्द रहेगी।
इसके अलावा मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन 21, 24, 27 व 29 अगस्त को मदार से होने के बाद फुलेरा तक ही संचालित होगी, क्योंकि यह ट्रेन फुलेरा-रेवाड़ी के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।
ऐसे ही, जैसलमेर-दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 29 अगस्त तक, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन 20, 24 व 27 अगस्त को, गोंडा-दौराई (अजमेर) ट्रेन 26 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होंगी। परिवर्तित मार्ग में ये ट्रेनें अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर व जयपुर स्टेशन पर ठहराव करेंगी।
बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में किए जा रहे तकनीकी कार्य के चलते जयपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल समेत चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 19 अगस्त को श्रीगंगानगर-जयपुर स्पेशल ट्रेन 20 अगस्त को जयपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। इनके अलावा 20 अगस्त को जयपुर-बठिण्डा पैसेंजर ट्रेन व 21 अगस्त को बठिण्डा-जयपुर पैसेंजर ट्रेन बठिण्डा-लोहारू के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।