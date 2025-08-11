Railway New Facility : रेलवे की नई हाईटेक सुविधा, पीआरएस लॉन्च, अब तुरंत मिलेगी सीट

Railway New Facility : उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं में तकनीक का नया आयाम जोड़ते हुए टिकट बुकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर न्यू-ऐज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) लॉन्च किया है। इस हाईटेक सिस्टम से बुकिंग प्रक्रिया न केवल तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि यात्रियों को काउंटर से कई अहम जानकारियां भी तुरंत मिल सकेंगी।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह सिस्टम पारंपरिक रिजर्वेशन सिस्टम का मॉडर्न वर्जन है। इसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी और देशभर में जोन स्तर पर कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में इसे कुल 224 टिकट काउंटर पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इनमें जयपुर मंडल के 50, बीकानेर मंडल के 72 और अजमेर मंडल के 46 काउंटर शामिल हैं।
1- तेज प्रोसेसिंग, यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस, इंटरनेट बुकिंग जैसे लुक और आसान नेविगेशन, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट के कारण बुकिंग सुविधाजनक।
2- टिकट बुकिंग, चार्टिंग और पूछताछ अब एक ही स्क्रीन पर।
3- एक साथ कई ट्रेनों में सीट उपलब्धता और सीट की लोकेशन चुन सकेंगे रात्री।
4- अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री दो घंटे के चार्ट की ताजा स्थिति भीजान सकेंगे।
पूछताछ की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे पीक सीजन या त्योहारों में भी आसानी से जानकारी मिल सकेगी। ऐसे में यात्रियों के लिए यह बदलाव बेहद फायदेमंद साबित होगा।
शशिकिरण, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन