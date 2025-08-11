Railway New Facility : रेलवे की नई हाईटेक सुविधा, पीआरएस लॉन्च, अब तुरंत मिलेगी सीट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह सिस्टम पारंपरिक रिजर्वेशन सिस्टम का मॉडर्न वर्जन है। इसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी और देशभर में जोन स्तर पर कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में इसे कुल 224 टिकट काउंटर पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इनमें जयपुर मंडल के 50, बीकानेर मंडल के 72 और अजमेर मंडल के 46 काउंटर शामिल हैं।