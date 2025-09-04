पाकिस्तान की ओर बह रहे पानी पर भ्रम: पंजाब बोला- मांग ही नहीं, राजस्थान कह रहा- दे नहीं रहे

पंजाब ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को बचाने के लिए जबसे हरिके हैडवर्क्स से नीचे की ओर से पानी छोड़ना शुरू किया है, राजस्थान की गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर को मिलने वाले पानी में कटौती हो गई है। हालांकि छोड़ा जा रहा पानी पंजाब के ही दो और जिलों में भारी तबाही का कारण बन गया है। फिरोजपुर के 35 और फाजिल्का के 20 से अधिक गांव इस समय बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।