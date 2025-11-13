Rajasthan : राजस्थान के इस नृत्य को देख विदेशी हो जाते हैं सम्मोहित, ये 6 नृत्य भी हैं बहुत खास

गैर नृत्य कला होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर देखने को मिलती है। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण यह "घेर" और कालांतर में "गैर" के नाम से पुकारे जाने लगा है। गैर नृत्य करने वालों को "गैरिया" कहते हैं। यह प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेरा बनाकर ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। मेवाड़ के गैरिए नृत्यकार सफेद अंगरखा, धोती व सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के गैरिए सफेद ओंगी, (लंबी फ्रॉक) और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। इसकी उत्पत्ति भील समुदाय से हुई है।