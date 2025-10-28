Ghoomar Festival 2025: 19 नवंबर को राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित होगा घूमर महोत्सव, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

महोत्सव में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं भाग ले सकेंगी। स्कूल-कॉलेज की छात्राएं, डांस स्कूल की सदस्याएं, गृहिणियां, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और महिला क्लब भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता दो श्रेणियों- व्यक्तिगत और सामूहिक में होगी, जबकि मंचीय प्रदर्शन केवल समूह के रूप में होगा। प्रत्येक समूह में कम से कम 20 और अधिकतम 25 सदस्य होना अनिवार्य है। पंजीकरण में सहायता के लिए संभागीय पर्यटन कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।