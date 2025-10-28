Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ghoomar Festival 2025: 19 नवंबर को राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित होगा घूमर महोत्सव, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

Ghoomar Festival 2025: 'घूमर' नृत्य को नई ऊर्जा और वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनूठी पहल की है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा 19 नवंबर 2025 को प्रदेश के सातों संभाग में 'घूमर महोत्सव 2025' आयोजित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 28, 2025

Ghoomar Festival 2025

राजस्थान घूमर महोत्सव 2025 (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान 'घूमर' को नई ऊर्जा और वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा आगामी 19 नवंबर 2025 को प्रदेश के सातों संभागीय मुख्यालयों- जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा।

पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। इस महोत्सव का उद्देश्य इसे युवा पीढ़ी, विशेष रूप से महिलाओं और छात्राओं के बीच अधिक लोकप्रिय बनाना है। विभाग ने भागीदारी के लिए (https://ghoomar.rajasthan.gov.in) लिंक जारी किया है, जहां ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।

इन लोगों को मिलेगा शामिल होने का मौका

महोत्सव में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं भाग ले सकेंगी। स्कूल-कॉलेज की छात्राएं, डांस स्कूल की सदस्याएं, गृहिणियां, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और महिला क्लब भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता दो श्रेणियों- व्यक्तिगत और सामूहिक में होगी, जबकि मंचीय प्रदर्शन केवल समूह के रूप में होगा। प्रत्येक समूह में कम से कम 20 और अधिकतम 25 सदस्य होना अनिवार्य है। पंजीकरण में सहायता के लिए संभागीय पर्यटन कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के इस जिले को दी एक और सौगात, 195 करोड़ रुपए और मंजूर

विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित

कार्यक्रम में 'सर्वश्रेष्ठ सामूहिक नृत्य', 'सर्वश्रेष्ठ पोशाक', 'सर्वश्रेष्ठ आभूषण' और 'सर्वश्रेष्ठ नृत्य-निर्देशन' जैसी श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग से चयनित श्रेष्ठ समूह को आगामी राज्य स्तरीय पर्यटन महोत्सवों में प्रदर्शन का अवसर मिलेगा।

पर्यटन विभाग की पहल

पर्यटन विभाग ने बताया कि प्रशिक्षण और प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यह आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक गौरव-गाथा को नए रंगों में प्रस्तुत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
जयपुर
saras ghee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tourism

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 07:38 pm

Published on:

28 Oct 2025 07:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ghoomar Festival 2025: 19 नवंबर को राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित होगा घूमर महोत्सव, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

राजस्थान में SIR के बाद पंचायती राज चुनाव पर मंडराया संकट, OBC आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच; जानें कब तक टले चुनाव?

Panchayati Raj and civic elections in Rajasthan
Patrika Special News

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

Masik Rashifal November 2025
राशिफल

Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

saras ghee
जयपुर

RSSB VDO Exam City हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जान लें परीक्षा गाइडलाइन

RSSB VDO Exam City Released
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.