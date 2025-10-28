Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

जयपुर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस घी के दामों में बढ़ोतरी के 12 घंटे के भीतर ही बड़ा फैसला लेते हुए कीमतें वापस ले लीं। सोमवार रात RCDF ने सरस घी को 30 रुपए प्रति लीटर महंगा करने की घोषणा की थी, लेकिन उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और बाजार स्थिति को देखते हुए मंगलवार सुबह ही यह फैसला वापस ले लिया गया।