Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर यू-टर्न लेते हुए देशी घी के बढ़े दाम को घटा दिया है। सोमवार रात को सरस ने घी के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की थी।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 28, 2025

saras ghee

सरस घी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस घी के दामों में बढ़ोतरी के 12 घंटे के भीतर ही बड़ा फैसला लेते हुए कीमतें वापस ले लीं। सोमवार रात RCDF ने सरस घी को 30 रुपए प्रति लीटर महंगा करने की घोषणा की थी, लेकिन उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और बाजार स्थिति को देखते हुए मंगलवार सुबह ही यह फैसला वापस ले लिया गया।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद RCDF ने घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की थी। उस समय सरस घी का भाव 588 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 551 रुपए किया गया था। किंतु कीमतों में अचानक की गई इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में असंतोष फैल गया।

यह भी पढ़ें: अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता, दीपावली पर उच्च गुणवत्ता के साथ मिलेंगे किफायती उत्पाद

सरकार ने जीएसटी में की कटौती

केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को दूध और उससे बने उत्पादों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया था। जिन उत्पादों पर पहले 5% जीएसटी लागू था, उन्हें शून्य जीएसटी श्रेणी में रखा गया। सरकार ने इसे आम जनता को राहत देने वाला कदम बताया था, ताकि खाद्य उत्पादों की कीमतें घटें और महंगाई का बोझ कम हो।

कंपनियों ने नहीं घटाए रेट

लेकिन इसके उलट, कई कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय अपनी लागत बढ़ाकर उत्पादों की एमआरपी में बढ़ोतरी कर दी। नतीजतन तेल, साबुन, नमकीन, बिस्किट, घी और पनीर जैसे उत्पादों की कीमतें फिर पुराने स्तर पर पहुंच गईं।

यह भी पढ़ें : 38 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा सरस घी, बटर, पनीर की भी कम होगी कीमत

12 घंटे के अंदर सरस ने लिया यू-टर्न

सरस घी के दामों में की गई यह त्वरित बढ़ोतरी भी उसी प्रवृत्ति का हिस्सा मानी जा रही थी, जिसके चलते RCDF पर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फेडरेशन ने स्थिति की समीक्षा की और फैसला पलट दिया।

पुराने रेट पर मिलेगा घी

RCDF अधिकारियों ने बताया कि मूल्य संशोधन का निर्णय फिलहाल स्थगित किया गया है और उपभोक्ताओं को पुराने दामों पर ही सरस घी मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ता हित में है और बाजार में कीमतों की पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगा।

