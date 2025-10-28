Patrika LogoSwitch to English

कोटा

KDA की ‘रस्टिक फार्म हाउस योजना’ लॉन्च, 14 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, ये रहेगी लोकेशन

KDA Farmhouse Yojana: रस्टिक फार्म हाउस योजना के आवेदन पत्र सोमवार से उपलब्ध हो गए हैं। इच्छुक लोग आवेदन पत्र एचडीएफसी बैंक की सभी शाखाओं और केडीए परिसर के काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 28, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Kota Development Authority: संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने सोमवार को रस्टिक फार्म हाउस योजना की बुकलेट लॉन्च की। इस अवसर पर केडीए आयुक्त ममता तिवाड़ी, सचिव मुकेश चौधरी और निदेशक वित्त नीतू सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

15 भूखंड होंगे उपलब्ध

इस नई योजना के तहत कुल 15 भूखंड फार्म हाउस निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में इच्छुक आवेदक 14 नवम्बर तक आवेदन कर सकेंगे। आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

अध्यक्ष समारिया ने बताया कि योजना से केडीए को लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की संभावना है। यह राशि शहर के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

रस्टिक फार्म हाउस योजना के आवेदन पत्र सोमवार से उपलब्ध हो गए हैं। इच्छुक लोग आवेदन पत्र एचडीएफसी बैंक की सभी शाखाओं और केडीए परिसर के काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि आम नागरिक आसानी से भाग ले सकें।

यह योजना कोटा-बूंदी एयरपोर्ट और प्रस्तावित नॉदर्न बाइपास के पास स्थित है। इसके अलावा लैंडमार्क कोचिंग हब कुन्हाड़ी और नयापुरा बस स्टैंड से इस क्षेत्र के लिए सीधी पहुंच (एप्रोच रोड) है।

28 Oct 2025 02:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / KDA की 'रस्टिक फार्म हाउस योजना' लॉन्च, 14 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, ये रहेगी लोकेशन

