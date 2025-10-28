KDA की ‘रस्टिक फार्म हाउस योजना’ लॉन्च, 14 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई, ये रहेगी लोकेशन

रस्टिक फार्म हाउस योजना के आवेदन पत्र सोमवार से उपलब्ध हो गए हैं। इच्छुक लोग आवेदन पत्र एचडीएफसी बैंक की सभी शाखाओं और केडीए परिसर के काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि आम नागरिक आसानी से भाग ले सकें।