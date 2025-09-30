Patrika LogoSwitch to English

GST Reduction: अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता, दीपावली पर उच्च गुणवत्ता के साथ मिलेंगे किफायती उत्पाद

Saras parlour: पहले ट्रेटा पैक दूध और पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं, घी, बटर और फ्लैवर्ड मिल्क पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता हो गया है।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 30, 2025

Saras products: जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय परिसर में सरस पार्लर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती का सीधा लाभ अब उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरस के कई उत्पाद पहले से सस्ते हो गए हैं।

मंत्री कुमावत ने बताया कि पहले ट्रेटा पैक दूध और पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं, घी, बटर और फ्लैवर्ड मिल्क पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता हो गया है। इसी तरह फ्लैवर्ड मिल्क तीन रुपए, टेबल बटर (100 ग्राम) चार रुपए, टेबल बटर (500 ग्राम) 18 रुपए और पनीर 200 ग्राम पर तीन रुपए व एक किलो पर 18 रुपए तक की बचत हो रही है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से सरस उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी और ग्राहकों को दीपावली पर उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती उत्पाद उपलब्ध होंगे।

सातों दिन रात 11 बजे तक खुलेगा पार्लर

जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि सचिवालय सरस पार्लर के खुलने से अब जयपुर डेयरी के 169 पार्लर संचालित हो रहे हैं। यहां उपभोक्ताओं को सरस के शुद्ध दुग्ध उत्पादों के साथ भोजन थाली, साउथ इंडियन व्यंजन, सरस पनीर पकोड़ा, जलेबी और विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम भी उपलब्ध होंगी। यह पार्लर सप्ताह के सातों दिन रात 11 बजे तक खुला रहेगा।

सचिवालय और आमजन दोनों के लिए खास

इस पार्लर की विशेषता यह है कि इसका एक प्रवेश द्वार सचिवालय के अंदर से है, जिससे अधिकारी-कर्मचारी सीधे लाभ उठा सकेंगे। वहीं, दूसरा गेट मुख्य सड़क की ओर है, जिससे आसपास स्थित कार्यालयों के कर्मचारी और आम उपभोक्ता भी आसानी से यहां आ सकेंगे।

जयपुर

30 Sept 2025 04:26 pm

