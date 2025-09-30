GST Reduction: अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता, दीपावली पर उच्च गुणवत्ता के साथ मिलेंगे किफायती उत्पाद

मंत्री कुमावत ने बताया कि पहले ट्रेटा पैक दूध और पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं, घी, बटर और फ्लैवर्ड मिल्क पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब 15 किलो सरस घी का टीन करीब 600 रुपए सस्ता हो गया है। इसी तरह फ्लैवर्ड मिल्क तीन रुपए, टेबल बटर (100 ग्राम) चार रुपए, टेबल बटर (500 ग्राम) 18 रुपए और पनीर 200 ग्राम पर तीन रुपए व एक किलो पर 18 रुपए तक की बचत हो रही है।