धान से बिजली तक…! 25 साल में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक यात्रा, जानिए 33 जिलों के गठन की पूरी कहानी…

बिजली के क्षेत्र में बीते ढाई दशक में बड़े बदलाव हुए हैं। वर्ष 2000 की अपेक्षा बिजली उत्पादन के मामले में आज छत्तीसगढ़ पांच गुना अधिक मजबूत हुआ है, वहीं विद्युत उपभोक्ताओं की संया 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। विजन-2047 की दिशा में हमने अगले 10 वर्षों में 32,000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हमारी कुल उत्पादन क्षमता में 45 फीसदी हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। -भीम सिंह कंवर, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी