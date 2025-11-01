Crime News: पुलिसकर्मी के घर से मिली नाबालिग की लाश, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप

Crime News: मृतका के भाई अजय कुड़ियाम ने बताया कि बीजापुर में पदस्थ पुलिसकर्मी सुभाष तिर्की की पत्नी नीरजा तिर्की जून माह में उनके घर आई थी और काम व पढ़ाई की व्यवस्था का झांसा देकर 14 वर्षीय चांदनी को अपने साथ ले गई थी। अजय ने विरोध करते हुए कहा था कि उसकी बहन भैरमगढ़ में छठवीं कक्षा में पढ़ती है और वह उसे पढ़ाना चाहता है, लेकिन नीरजा ने ‘‘पालन-पोषण और शिक्षा’’ का भरोसा दिलाकर बच्ची को साथ ले गई।