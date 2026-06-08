Global Terrorism: UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आंकड़ों ने भी उतारा पाक का ‘आतंकी नकाब’

दुनिया का सबसे आतंकवाद प्रभावित देश बना पाकिस्तान (photo,AI)
Global Terrorism Index: दुनिया में आतंकवाद का जिक्र होते ही अफगानिस्तान, इराक और सीरिया का नाम दिमाग में आता था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। यह रैंकिंग पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के पालन-पोषण को बता रही है। अब हालही में पाकिस्तानी सेना ने एनकाउंटर में 17 आतंकियों को मार गिराया है। पर, आंकड़े बता रहे हैं कि "आतंक की फैक्ट्री" में ऐसे एनकाउंटर दिखावा मात्र हैं। दूसरी ओर भारत ने राष्ट्र सुरक्षा के मामले में काफी सुधार किया है। इस लिस्ट में भारत 13वें स्थान पर है।
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