छत्तीसगढ़ का हिडन वॉटर फॉल! मानसून में दिखता है बेहद खूबसूरत, जानें रानी झिरिया की खासियत…

कठिनाईयों के बावजूद रानी झिरिया पहुंचने के बाद जो दृश्य सामने आता है, वह सारी थकान मिटा देता है। ऊँचाई से गिरता झरना, चारों ओर की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मानसून के दिनों में झरने में पानी का बहाव तेज हो जाता है और इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।