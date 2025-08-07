Jaipuri Gems Stone: जर्मनी, फ्रांस और इटली से जयपुरी ‘जेम्स स्टोन’ की जमकर हो रही डिमांड, ऑनलाइन बिजनेस में युवा दिखा रहे हुनर

युवा जेम्स कारोबारी अलतमश खान ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य जेम्स के काम में पहले से हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। इनका कहना है कि ऑनलाइन करने पर कुछ ही महीनों में अच्छा रेस्पोंस आया। उन्होंने बताया कि लोकल मार्केट से वे पत्थरों की खरीदारी करते हैं और विदेशों में भी अपना माल बेंचते हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन कारोबार से उनके व्यापार पर अच्छा असर पड़ा है। इस वजह परिवार के साथ मिलकर अलतमश खान अब अपने प्रोडक्ट का उत्पादन भी पहले से अधिक कर रहे हैं।