Jaipuri Gems Stone: जर्मनी, फ्रांस और इटली से जयपुरी ‘जेम्स स्टोन’ की जमकर हो रही डिमांड, ऑनलाइन बिजनेस में युवा दिखा रहे हुनर

Jaipuri Gems Stone: जयपुर में बनने वाले जेम्स स्टोन अब भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के फैशन और ज्वैलरी बाजारों में चमक बिखेर रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह नई सोच के साथ युवाओं का मार्केट में शामिल होना है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 07, 2025

Jaipuri Gems Stone
जयपुरी जेम्स स्टोन (फोटो-पत्रिका)

Jaipuri Gems Stone: जयपुर। गुलाबी नगरी न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। साथ ही यहां के रंग-बिरंगे और कलात्मक रूप से तराशे गए 'जेम्स स्टोन' अब दुनियाभर के फैशन और ज्वैलरी बाजारों में चमक बिखेर रहे हैं। जयपुर की जेम्स इंडस्ट्री आज ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को अपनाकर तेजी से ग्लोबल मार्केट में अपनी खास पहचान बना रही है।

जयपुरी रत्नों की डिमांड जर्मनी, फ्रांस और इटली आदि देशों से आ रही है। खास बात यह है कि युवा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरलता से बिजनेस कर रहे हैं और सीधे विदेशी खरीददारों से जुड़कर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।

इंटरनेशनल शिपिंग सुविधा ने बढ़ाई बिक्री

शहर के युवाओं ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए जेम्स ट्रेड को ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचा दिया है। जयपुरी जेम्स की प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन और इंटरनेशनल शिपिंग सुविधा ने बिक्री को कई गुना बढ़ा दिया है। युवाओं ने समय के साथ काम को नए तरीके से शुरू किया है, इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ रहा है।

रंगों और डिजाइन का मेल

दरअसल, जयपुर के के जेम्स स्टोन अपने खास रंगों, पारंपरिक कट्स और बारीक कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर्स और ब्रांड्स इन्हें अपनी ज्वैलरी लाइन में शामिल कर रहे हैं। इसकी वजह से भी रत्न व्यापार के मामले में जयपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनियाभर के लोग जयपुर में बने खास डिजाइनों के रत्न में रुचि दिखा रहे हैं।

ऑनलाइन काम पर रेस्पांस

युवा जेम्स कारोबारी अलतमश खान ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य जेम्स के काम में पहले से हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। इनका कहना है कि ऑनलाइन करने पर कुछ ही महीनों में अच्छा रेस्पोंस आया। उन्होंने बताया कि लोकल मार्केट से वे पत्थरों की खरीदारी करते हैं और विदेशों में भी अपना माल बेंचते हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन कारोबार से उनके व्यापार पर अच्छा असर पड़ा है। इस वजह परिवार के साथ मिलकर अलतमश खान अब अपने प्रोडक्ट का उत्पादन भी पहले से अधिक कर रहे हैं।

जेम्स इंडस्ट्री में जुड़ रहे युवा

जयपुर की जेम्स इंडस्ट्री में अब नई सोच के साथ युवा जुड़ रहे हैं। पारंपरिक हुनर को ग्लोबल मार्केट की जरूरतों के अनुसार ढाला जा रहा है। यही वजह है कि आज अमरीका से लेकर यूरोप तक जयपुरी रत्नों की मांग तेजी से बढ़ रही है। - डी.पी. खंडेलवाल, जेम्स बिजनेसमैन एवं एक्सपोर्टर

पारंपरिक कला व आधुनिक मार्केटिंग

आज डिजिटल युग में जयपुरी रत्न दुनिया के हर कोने में चमक बिखेर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पारंपरिक कला और आधुनिक मार्केटिंग का यह मेल जयपुर को ग्लोबल जेम्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। -गौरव जैन, जेम्स कारोबारी

नई पहचान बना रहा जयपुर का रत्न कारोबार

जयपुर अपनी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहरों लिए पहले से ही दुनियाभर में जाना जाता है। लेकिन अब रत्न व्यापार के मामले में नई पहचान बना रहा है। जयपुर के लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला काम है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका ऑनलाइन मार्केटिंग की है।

