सरकारी नौकरी के लिए अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ अच्छा सिबिल स्कोर भी जरूरी

IBPS Exam CIBIL Score: देश में सरकारी नौकरी को अब तक केवल परीक्षा और मेरिट के आधार पर मिलने वाली बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। सिर्फ सरकारी ही नहीं कई प्राइवेट नौकरियों में भी एचआर कैंडिडेट का सिबिल स्कोर चेक कर रहा है। अगर आपने लोन लिया है और आप डिफॉल्टर हैं, जिससे आपका क्रेडिट या सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, तो समझिए नौकरी गई हाथ से। खास तौर पर बैंकों की नौकरी में अब सिबिल स्कोर को अनिवार्य कर दिया गया है।