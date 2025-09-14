ADR Report: एमपी की सियासत में ‘परिवारों का दबदबा’, 57 सांसद-विधायक ‘राजनीतिक विरासत के वारिस’

मध्यप्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें 5 सांसद अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ रहे हैं। चार महिला सांसद और तो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी सांसद रह चुकी हैं। बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया भी राजनीति में सक्रिय हैं। सिंधिया राजघराने की चौथी पीढ़ी के तौर पर महानआर्यमन सिंधिया ने राजनीतिक पिच पर कदम रख दिया है। वह मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रहे हैं। ऐसे ही बालाघाट से भारती पारधी, रतलाम सांसद अनिता नागर सिंह चौहान, सागर सांसद लता वानखेड़े और शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह भी अपने परिवार की राजनीति आगे बढ़ा रही हैं।