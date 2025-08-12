किन ट्रेनों में नहीं मिलेगा रेल किराए में 20% छूट का फायदा, देखें लिस्ट

रेलवे ने त्योहारों में ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए टिकट किराए में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। उसने चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर बाकी ट्रेनों में Round Trip Package for Festival Rush Scheme का ऐलान किया है, जिसके तहत रिटर्न टिकट पर बेस किराए में 20% की छूट मिलेगी। लेकिन इस ऑफर के फायदे के बारे में रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि फ्लेक्सी-फेयर वाली प्रीमियम ट्रेनें इस योजना से बाहर रहेंगी। दिल्ली–पटना और दिल्ली–रांची रूट पर कई नामी ट्रेनें इसी श्रेणी में आती हैं। यानी, इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को त्योहारों में छूट नहीं मिलेगी।
1; एनसीआर के सीपीआरओ एसके त्रिपाठी के मुताबिक तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12309/12310) – राजेंद्र नगर (पटना) से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह सुपरफास्ट ट्रेन AC-1A, AC-2A और AC-3A क्लास में सफर कराती है। इसमें फ्लेक्सी-फेयर लागू है, इसलिए Round Trip Package for Festival Rush Scheme का फायदा नहीं मिलेगा।
2; वंदे भारत एक्सप्रेस (02436/02435) – दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन, जो आधुनिक कोच और तेज सफर के लिए मशहूर है। इसमें भी डायनेमिक किराया व्यवस्था लागू है, इसलिए Round Trip Package for Festival Rush Scheme पर छूट मान्य नहीं होगी।
|ट्रेन का नाम
|नंबर
|रूट
|फ्लेक्सी-फेयर
|छूट लागू?
|तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|12309/12310
|पटना – दिल्ली
|हां
|नहीं
|वंदे भारत एक्सप्रेस
|02436/02435
|दिल्ली – पटना
|हां
|नहीं
|राजधानी एक्सप्रेस (दिल्ली–रांची)
|12453/12454
|रांची – दिल्ली
|हां
|नहीं
|दूरंतो / प्रीमियम ट्रेनें
|-
|दिल्ली–पटना/रांची
|हां
|नहीं
|मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें
|-
|सभी साधारण रूट
|नहीं
|हां
|स्पेशल ट्रेनें (बिना फ्लेक्सी-फेयर)
|-
|सभी रूट
|नहीं
|हां
|ट्रेन नंबर अलग-अलग रेल रूट के अनुसार बदल सकते हैं।
सीपीआरओ के मुताबिक दिल्ली–रांची रेल रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और अगर कोई वंदे भारत या दूरंतो ट्रेन उपलब्ध है, तो वह भी इस योजना से बाहर रहेगी। इन ट्रेनों में किराया मांग और बुकिंग के हिसाब से बदलता है, जिसे फ्लेक्सी-फेयर कहा जाता है।
सीपीआरओ के अनुसार फ्लेक्सी-फेयर ट्रेनों में टिकट की कीमत स्वतः मांग और सीट उपलब्धता के आधार पर बदलती है। इन ट्रेनों में पहले से डायनेमिक प्राइसिंग लागू होने के कारण अतिरिक्त छूट योजना का फायदा नहीं दिया जा सकता।
अगर आप त्योहारों में दिल्ली से पटना या रांची की यात्रा के लिए छूट चाहते हैं तो प्रीमियम ट्रेनों की बजाय मेल/एक्सप्रेस, सुपरफास्ट या स्पेशल ट्रेनों का चुनाव करें। इन ट्रेनों में Round Trip Package for Festival Rush Scheme के तहत 20% छूट का फायदा मिलेगा जबकि आप जाने और आने का टिकट योजना के तहत एकसाथ बुक करें।
योजना के तहत बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। 13 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच पहले जाने का टिकट बुक होगा। इसके बाद Return Journey की टिकट बुकिंग 17 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के बीच होगी। रिटर्न टिकट बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) का नियम लागू नहीं होगा।