Diwali-Chhath Puja पर किन ट्रेनों में नहीं मिलेगा रेल किराए में 20% छूट का फायदा, देखें लिस्ट

रेलवे ने त्योहारों में ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए टिकट किराए में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। उसने चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर बाकी ट्रेनों में Round Trip Package for Festival Rush Scheme का ऐलान किया है, जिसके तहत रिटर्न टिकट पर बेस किराए में 20% की छूट मिलेगी। लेकिन इस ऑफर के फायदे के बारे में रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि फ्लेक्सी-फेयर वाली प्रीमियम ट्रेनें इस योजना से बाहर रहेंगी। दिल्ली–पटना और दिल्ली–रांची रूट पर कई नामी ट्रेनें इसी श्रेणी में आती हैं। यानी, इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को त्योहारों में छूट नहीं मिलेगी।