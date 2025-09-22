IND vs PAK: टी20 में कोहली का कप्तानी रिकॉर्ड बाबर आज़म से भी खराब, सूर्यकुमार सबसे सफल कप्तान, धोनी और रोहित इस नंबर पर

धोनी एक अलावा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी पाकिस्तान के खिलाफ विनिंग प्रतिशत 75% है। रोहित की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान से चार टी20 मुक़ाबले खेले हैं और इनमें से तीन में टीम ने जीत हासिल की है। एक मुक़ाबले में भारत को हार का सामन करना पड़ा था। यह मैच एशिया कप 2022 में खेला गया था। तब सुपर 4 मुक़ाबले में पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से हराया था।