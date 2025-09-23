Fact Check: पाकिस्तान ने खड़ा किया एक और विवाद, थर्ड अंपायर पर लगाया बड़ा आरोप, जानें कितनी है सच्चाई

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भी थर्ड अपंयार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि गेंद बाउंस हुई है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं, और यह समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगा कि गेंद बाउंस हुई है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर फखर जमान खेलते रहते, तो हम 190 के आसपास पहुंच सकते थे।" 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर-4 के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 58 रन बनाए।