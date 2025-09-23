Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Fact Check: पाकिस्तान ने खड़ा किया एक और विवाद, थर्ड अंपायर पर लगाया बड़ा आरोप, जानें कितनी है सच्चाई

IND vs PAK Umpiring Controversy: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले सुपर 4 के मुकाबले में फखर जमान के विकेट के पीछे आउट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व पाक खिलाड़ियों ने थर्ड अंपायर पर ही आरोप लगा दिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 23, 2025

ind vs pak match controversy third umpire ruchira palliyaguruge
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में फखर जमान को आउट दिए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने एशिया कप 2025 में अंपायरिंग के मानकों पर फिर से बहस छेड़ दी है। तीसरे ओवर में हार्दिक पंड्या की एक ऑफ-कटर गेंद पर फखर जमान अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे, जिसके बाद विकेटकीपर संजू सैमसन ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए कैप लपका। मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा, जिन्होंने बल्लेबाज को आउट करार दिया।

फखर जमान इस फैसले से नाखुश दिखे। उनका मानना था कि विकेटकीपर के दस्तानों में जाने से पहले गेंद जमीन को छू चुकी थी। 'समा टीवी' पर शाहिद अफरीदी ने अंपायर पर तंज कसते हुए कहा, "उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है।" पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने अफरीदी का समर्थन करते हुए फखर जमान को आउट दिए जाने पर अफसोस जताया है। यूसुफ ने कहा, "फखर जमान हमारे प्रमुख खिलाड़ी थे, उन्होंने विश्वस्तरीय गेंदबाजों (जसप्रीत बुमराह) के खिलाफ कुछ चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की थी।"

पूर्व पाक क्रिकेटर्स ने भी उठाए सवाल

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भी थर्ड अपंयार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि गेंद बाउंस हुई है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं, और यह समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगा कि गेंद बाउंस हुई है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर फखर जमान खेलते रहते, तो हम 190 के आसपास पहुंच सकते थे।" 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर-4 के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 58 रन बनाए।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी अंपायरिंग पर सवाल उठाए और साफ तौर पर कहा कि फखर आउट नहीं थे। अख्तर ने कहा, "उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलना चाहिए था। मजाल है कि मिड विकेट पर लगे कैमरा वाला एंगल देख लेते।" अख्तर ने आगे कहा कि अगर फखर क्रीज पर रहते तो शायद मैच का नतीजा बदल सकता था। अंपायरिंग लेवल पर भी सवाल उठाए और कहा कि साफ दिख रहा था कि गेंद ने घास को छूआ है और विकेटकीपर की अंगुलियां भी ठीक से नीचे नहीं आई थीं।

क्या IPL में अंपायरिंग कर चुके हैं रुचिरा पल्लियागुरुगे

हार्दिक पंड्या की गेंद पर विकेट की पीछे फखर जमान को आउट देने वाले रुचिरा पल्लियागुरुगे ने 18 टेस्ट, 132 वनडे और 84 टी20 मैचों में अंपायरिंग की है। वह लीग क्रिकेट के 158 मैचों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। हालांकि रुचिरा पल्लियागुरुगे इतिहास में कभी भी आईपीएल में किसी भूमिका को निभाते नजर नहीं आए हैं।

एशिया कप 2025

Published on:

23 Sept 2025 07:22 pm

Hindi News / Patrika Special / Fact Check: पाकिस्तान ने खड़ा किया एक और विवाद, थर्ड अंपायर पर लगाया बड़ा आरोप, जानें कितनी है सच्चाई

