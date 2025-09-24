Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

भारत और बांग्लादेश के बीच वह मुक़ाबला, जब पिच पर स्टंप और बैट लेकर भिड़ गए थे खिलाड़ी, जमकर हुआ था विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 मुक़ाबले काफी रोमांचक होते हैं। कई बार इनमें विवाद भी देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक विवाद अंडर 19 वर्ल्डकप 2020 के फ़ाइनल में हुआ था। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को मारने के लिए स्टंप और बैट लेकर खड़े हो गए थे और मारपीट की नौबत तक आ गई थी।

भारत

Siddharth Rai

Sep 24, 2025

भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुक़ाबला (Photo - EspnCricInfo)

India vs Bangladesh, Super Fours, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर 4 का चौथा मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटेरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह एशिया कप 2025 के फ़ाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। ऐसे में यह मुक़ाबला बेहद रोमांचक होने वाल है।

स्टंप और बैट लेकर खड़े हो गए थे दोनों टीम के खिलाड़ी

भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 मुक़ाबले काफी रोमांचक होते हैं। कई बार इनमें विवाद भी देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक विवाद अंडर 19 वर्ल्डकप 2020 के फ़ाइनल में हुआ था। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को मारने के लिए स्टंप और बैट लेकर खड़े हो गए थे और मारपीट की नौबत तक आ गई थी।

बांग्लादेश ने जीता था पहला खिताब

9 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में खेले गए इस मुक़ाबले में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता था। यह एक रोमांचक और तनावपूर्ण मैच था, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गरमागरम माहौल देखने को मिला।

खिलाड़ियों के बीच आ गई थी मारपीट की नौबत

बांग्लादेश की जीत के बाद उनके कुछ खिलाड़ियों के आक्रामक उत्सव और भारतीय खिलाड़ियों के साथ तीखी बातचीत ने विवाद को जन्म दिया।दोनों टीमों के खिलाड़ी बैट और स्टम्प लेकर एक-दूसरे के सामने आ गए और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि मारपीट की नौबत तक आ पहुंची थी। हालांकि, अंपायर्स और कोचिंग स्टाफ ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला।

यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और इन खिलाड़ियों पर लगा था फाइन

आईसीसी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश के दो खिलाड़ियों तौहीद हृदय और शमीम हुसैन और भारत के तीन खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, और आकाश सिंह को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इन खिलाड़ियों को डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए, क्योंकि उनका व्यवहार "खेल भावना के विपरीत" और "अनुचित" माना गया।

