भारत और बांग्लादेश के बीच वह मुक़ाबला, जब पिच पर स्टंप और बैट लेकर भिड़ गए थे खिलाड़ी, जमकर हुआ था विवाद

आईसीसी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश के दो खिलाड़ियों तौहीद हृदय और शमीम हुसैन और भारत के तीन खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, और आकाश सिंह को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इन खिलाड़ियों को डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए, क्योंकि उनका व्यवहार "खेल भावना के विपरीत" और "अनुचित" माना गया।