India vs Pakistan Literacy Rate: भारत और पाकिस्तान में किस देश की साक्षरता दर ज्यादा? जानें दोनों देश में कितने हैं स्कूल और कॉलेज

भारत का स्कूल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत में कुल स्कूलों की संख्या लगभग 14.89 लाख है। जिसमें सरकारी स्कूल लगभग 10.22 लाख, सरकारी सहायता प्राप्त लगभग 82,000, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल लगभग 3.36 लाख है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो भारत में कुल शिक्षक करीब 95 लाख है।

कुल छात्रों की संख्या प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक लगभग 26.5 करोड़ है। भारत में उच्च शिक्षा का भी नेटवर्क बढ़िया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत भारत में लगभग 13,024 कॉलेज है। जबकि 1,000 से अधिक केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएशन और पीजी डिग्रियां हासिल करते हैं।