भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान, राजस्थान-पंजाब में सूख रहे खेत, नेताओं के बयान हवा-हवाई

दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान और पंजाब में कुप्रबंधन की वजह से बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान जा रहा है। जबकि, मौजूदा समय में राजस्थान के किसानों को पानी की जरूरत है, लेकिन यहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है।