Patrika Special News

भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान, राजस्थान-पंजाब में सूख रहे खेत, नेताओं के बयान हवा-हवाई

देश के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि अब भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन राजस्थान और पंजाब में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। इसका असर सीधा यहां के किसानों पर पड़ रहा है।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Aug 12, 2025

Water go to Pakistan
भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। पंजाब में हरिके हैडवर्क्स पर पानी की पर्याप्त आवक होने के बाद भी गंगनहर के किसान खेतों में खड़ी फसल की सिंचाई के लिए पानी को तरस रहे हैं। पानी में उतार-चढ़ाव के चलते जिन किसानों की तीन से चार बारियां सूख गई हैं उनके खेतों में खड़ी फसल गर्मी और उमस के चलते सूखने लगी है।

पंजाब के जल संसाधन विभाग के कुप्रबंधन के चलते रोजाना हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान के किसानों के खेत पानी को तरस रहे हैं। हरिके हैडवर्क्स पर सोमवार शाम पानी की आवक 71368 क्यूसेक थी। यहां से 50434 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा था जो हुसैनीवाला हैडवर्क्स होते हुए पाकिस्तान जा रहा है।

कितना पानी जा रहा पाकिस्तान ?

पाकिस्तान जाने वाले पानी की मात्रा इंदिरा गांधी नहर और फिरोजपुर फीडर में छोड़े जा रहे पानी से दोगुनी है। इस स्थिति के चलते गंगनहर को मिलने वाले पानी में लगातार कटौती होती जा रही है। सोमवार शाम पंजाब में आरडी 45 पर गंगनहर में पानी की आपूर्ति घटकर 1485 रह गई।

गंगनहर में पानी की आवक

राजस्थान पंजाब सीमा पर गंगनहर के खखां हैड पर शाम को पानी की आवक 1509 क्यूसेक थी जो पंजाब में आपूर्ति घटने से मंगलवार सुबह तक घट कर 1000-1100 क्यूसेक रह जाएगी। पानी की यह मात्रा किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली साबित होगी। इसका असर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब पर भी पड़ रहा है।

पानी घटने की वजह

गंगनहर में पानी कम होने की वजह हरिके हैडवर्क्स और हुसैनीवाला हैडवर्क्स पर पौंड लेवल तोड़ना बताया गया है। यह काम पंजाब के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने किया है, क्योंकि हैडवर्क्स पर नियंत्रण उन्हीं का है।

पौंड लेवल तोड़ने से गंगनहर को पानी की आपूर्ति करने वाली फिरोजपुर फीडर में पानी कम होकर 7327 क्यूसेक रह गया है। पौंड तोड़कर जो पानी हरिके हैडवर्क्स से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। वह हुसैनीवाला हैडवर्क्स से पाकिस्तान जा रहा है।

काम नहीं आई सफाई

गंगनहर के किसानों को फिरोजपुर फीडर से पूरा पानी नहीं मिलने पर गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन ने पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई करवाई थी ताकि 500-600 क्यूसेक पानी इस नहर के जरिए लेकर फिरोजपुर फीडर से कम मिल रहे पानी की भरपाई की जा सके।

नहर की सफाई पर जो खर्च हुआ वह गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन के खाते से दिया गया। पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई पर किया गया खर्च भी गंगनहर के किसानों को सिंचाई लायक पानी नहीं दिला पाया।

सिंधु का पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान- कृषि मंत्री

पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान कार्यक्रम में सोमवार को झुंझनूं पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को दिया था। अब हमारी सरकार इस नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं देगी। सिंधु नदी का पानी राजस्थान आएगा।

राजस्थान के किसानों को नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी

दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान और पंजाब में कुप्रबंधन की वजह से बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान जा रहा है। जबकि, मौजूदा समय में राजस्थान के किसानों को पानी की जरूरत है, लेकिन यहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है।

India Pakistan Conflict

Rajasthan

वाटर क्राइसेस

Updated on:

12 Aug 2025 02:10 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:09 pm

Hindi News / Patrika Special / भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान, राजस्थान-पंजाब में सूख रहे खेत, नेताओं के बयान हवा-हवाई

