Child Mortality report : भारत को मिली जोरदार सफलता, श्रीलंका से हम और पाकिस्तान हमसे काफी पिछड़ा

Child Mortality in India: संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टैलिटी एस्टिमेशन (UNIGME) रिपोर्ट 2025 के अनुसार, बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में वैश्विक प्रगति में भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। भारत ने लगभग साढ़े तीन दशक के समय में गुणात्मक प्रगति दर्ज की है। अमेरिका में प्रति 1,000 पर 11 बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब यह घटकर 6 रह गई है। हालांकि हम इस मामले में अभी भी जापान से काफी पीछे हैं। चीन और पाकिस्तान का क्या हाल है? इसके साथ ही इस मामले में दुनिया के अन्य देशों का हाल भी जानते हैं।