Vande Matram : ‘अंग्रेजों की सेवा के लिए बंकिमचंद्र को मिली थी CIE की पदवी’ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद का क्या है इतिहास?

शम्सुल इस्लाम ने बताया कि इसके उलट वंदे मातरम् गीत के ​लेखक बंकिमचंद्र ने तो 33 साल ब्रिट्रिश सरकार के समय नौकरी की। उन्हें अंग्रेजों ने सीआईई (Companion of the Order of the Indian Empire) की पदवी दी। यह शाही उपाधि उन्हें एक सरकारी अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं के सम्मान में प्रदान की गई थी, जहां से वे तीन दशकों से अधिक सेवा के बाद 1891 में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी।