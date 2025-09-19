नई पेंशन से कहीं बेहतर है UPS पर सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं भा रही? ये हैं कारण

केंद्रीय कर्मचारियों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के प्रति कम उत्साह देखा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर्मचारी अब भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को सबसे बेहतर मानते हैं, जिसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के मार्केट आधारित सिस्टम से भी उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है। यूपीएस को इन दोनों के बीच का रास्ता माना गया है, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से आकर्षक नहीं हैं।